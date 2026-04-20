Правописание частицы «не» и выбор между «н» и «нн» остаются одними из самых сложных тем в русском языке. Об этом сообщила филолог и лингвист-компаративист Алена Попова в беседе с «Известиями» .

По ее словам, в таком случае при написании необходимо одновременно учитывать как грамматические правила, так и смысл высказывания.

«Сталкиваются два принципа — формальный и смысловой. Человеку нужно оценить часть речи, наличие зависимых слов и интонацию», — объяснила эксперт.

Специалист также отметила, что одной из самых распространенных проблем является написание «н» и «нн» в словах, которые находятся на границе между прилагательными и причастиями. Ошибки возникают, когда слово теряет глагольные признаки, но сохраняет прежнее написание, или наоборот.