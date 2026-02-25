Филолог Попова отметила, что термин «абьюзер» стал частью лексикона из-за социального запроса

Филолог и лингвист-компаративист Алена Попова в беседе с «Известиями» объяснила, что термин «абьюзер» стал частью лексикона из-за социального запроса. Появление этого слова не является признаком порчи языка, а свидетельствует о его развитии и способности реагировать на изменения в культуре.

Попова отметила, что русский язык — живой организм. Заимствование новых слов происходит тогда, когда обществу требуется точное обозначение для новых или ранее неосмысленных явлений.

Сейчас слово «абьюзер» часто используется в контексте психологии и обсуждения личных границ, токсичных отношений между партнерами, родителями и детьми, а также в рабочих и дружеских связях. Укоренение этого термина в речи, по словам эксперта, свидетельствует о том, что общество начинает внимательнее относиться к формам скрытого давления.

Филолог подчеркнула, что различие между понятиями «агрессор» и «абьюзер» носит принципиальный характер. Абьюзер — это не просто тот, кто проявляет враждебность, а тот, кто выстраивает вокруг жертвы целую реальность, используя газлайтинг, манипуляцию, финансовую зависимость и другие инструменты.

В тот же день эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская сообщила, что слово «абьюзер» может быть включено в словари русского языка как государственное, так как оно не имеет аналогов.