Филолог Пахомов призвал защитить исчезающие языки народов России

Многие из более чем 150 языков народов России находятся под угрозой исчезновения, сообщил филолог Владимир Пахомов. Он призвал расширять меры по их сохранению, пишет газета «Известия» .

Пахомов отметил, что языки имеют разный статус. Одни успешно развиваются, на других говорят лишь десятки или несколько человек.

«Эти языки нужно сохранять, поддерживать, стараться если не продлить им жизнь, то по крайней мере успеть их описать, успеть их зафиксировать для истории хотя бы, прежде чем они уйдут окончательно», — сказал Пахомов.

Он напомнил о проекте «Тот язык» в рамках «Тотального диктанта». Его участники могут написать диктант на родном языке, для чего тексты специально переводят. Пахомов подчеркнул, что существующую поддержку необходимо наращивать.