Филолог Мокиенко допустил вытеснение литературной нормы «свЁкла» разговорным произношением «свеклА»

Язык подвержен изменениям, и эволюция норм произношения — это не упадок, а закономерное развитие. Такое мнение высказал доктор филологических наук, профессор Валерий Мокиенко, работающий на кафедре славянской филологии Санкт-Петербургского университета, в диалоге с ИА НСН .

Эксперт подтвердил, что разговорное произношение «свеклА» может в будущем потеснить или даже полностью заменить принятую литературную норму «свЁкла».

«Как ни борешься с природой, она все равно пролезет в окно, если даже закрывать двери. Язык сам выбирает тот вариант, который наиболее приемлем, но всегда нужно обсуждать конкретные примеры», — отметил филолог.

Мокиенко добавил, что не считает изменения языковых норм явлением негативного характера.