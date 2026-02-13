Филолог Маслина поделилась рекомендациями по устранению привычки употреблять нецензурную лексику в речи

Филолог и лингвист Алиса Маслина поделилась с Life.ru рекомендациями по устранению привычки употреблять нецензурную лексику в речи. Она подчеркнула, что замена привычных грубых выражений на более нейтральные варианты требует осознанного подхода и систематической работы.

Маслина предложила начинать с фиксации ситуаций, в которых возникает потребность в употреблении нецензурных слов. Далее предлагается записать эмоции и ассоциации, вызванные возникновением соответствующих ситуаций, что позволит глубже понять природу феномена и разработать подходящую стратегию замены.

Третий этап предполагает внедрение игровых механик, позволяющих весело и непринужденно бороться с дурной привычкой. Игровые правила могут предусматривать штрафные санкции, начисляемые за каждое употребленное неприличное слово, или призы за правильные и творческие замены. Постепенное замещение вредных привычек полезными формами общения приведет к положительному результату и формированию здоровой языковой среды.