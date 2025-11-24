Филолог Киселева высказала мнение, что темп речи россиян продолжит увеличиваться

Главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева высказала предположение о том, что темп речи россиян продолжит увеличиваться. Это связано с тем, что люди все чаще и чаще сокращают слова в целях экономии времени, написало РИА «Новости» .

Филолог отметила, что в современном общении уже можно наблюдать примеры таких сокращений, или компрессивов, как «щас» вместо «сейчас» и «грит» вместо «говорит». Эти формы уже не только встречаются в дружеских беседах, но и проникают в более официальные контексты, сообщил Piter.TV.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — отметила эксперт.