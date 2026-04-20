Кандидат филологических наук Елена Хайлова рассказала о главных трудностях, с которыми столкнулись участники «Тотального диктанта» в 2026 году. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам эксперта, основные ошибки касались написания «не» со словами, количества букв «н» в прилагательных и причастиях, а также употребления прописных и строчных букв в именах собственных и нарицательных.

Кроме того, участники испытывали сложности с правописанием непроизносимых и непроверяемых согласных в словах «аннулировать», «ассоциация», «масштаб». Также трудности вызвало устаревшее слово «лейб-гвардия», которое многие писали слитно или раздельно вместо использования дефиса, добавили «Известия».