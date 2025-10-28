Филолог Бергельсон заявила, что не стоит чрезмерно ограничивать заимствования в русском языке

Профессор школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон поделилась с KP.RU мнением о предложении башкирских депутатов ограничить использование иностранных слов в меню и рекламе.

По мнению специалиста, чрезмерное ограничение заимствований не требуется, так как русский язык способен самостоятельно очищаться.

«Русский язык защищать особенно не надо, потому что это живой организм, он сам себя защитит», — отметила филолог.

Как пояснила профессор, русский язык впитывает лишь те слова, которые действительно необходимы и интегрируются в речь естественным образом, а все ненужное рано или поздно само собой исчезнет.