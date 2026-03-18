Филолог Алешина предложила назвать продавца шаурмы «шаурмистом»

Кандидат филологических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Лариса Алешина в беседе с «Российской газетой» сообщила, что в русском языке еще не утвердилось официальное название для человека, который продает шаурму.

Однако существует вариант — «шаурмист», который может закрепиться в толковых словарях по аналогии со словом «шаржист». По словам Алешиной, любители блюда предлагают разные шутливые варианты названия: шавермье, шаурматор, шаурманщик и даже шаурмахер, написал RT.

«Предположительно, в этом году блюду родом из Германии исполняется 55 лет. Так почему бы и не поиграть в слова? Пусть это станет своеобразным подарком шаурме и тем, кто ее готовит и продает», — отметила Алешина.