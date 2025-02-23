Фильмы «Балканский рубеж» и «Небо» признали лучшими современными картинами о защитниках родины

Киноканал «Русский бестселлер» представил рейтинг лучших современных фильмов о защитниках родины, созданных за последние 20 лет. Об этом сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Цифровое телевидение».

В список вошли картины, которые получили признание как у зрителей, так и у критиков. В топ-3 фильмов вошли «Балканский рубеж», «Небо» и «28 панфиловцев».

В топ-10 попали фильмы «Т-34», «Однажды в пустыне», «9 рота», «Битва за Севастополь», «Огонь», «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Подольские курсанты».

Рейтинг был составлен на основе данных сайтов «Кинопоиск», «Бюллетень кинопрокатчика», «Кино-театр.ру», Megacritic, Film.ru, а также с учетом мнений критиков, зрителей и программной дирекции канала.