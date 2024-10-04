Фестиваль «Золотая осень» проведут в Москве с 4 по 13 октября

В Москве на 30 площадках города пройдет фестиваль «Золотая осень», где жители и гости города смогут поучаствовать в кулинарных и творческих занятиях. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, написала «Москва.ру» .

Мероприятие также будет включать в себя спортивные игры, музыкальные представления и выставки изобразительного искусства. Для участия в фестивале будут приглашены более 150 агропроизводителей из 65 областей.

Центральной точкой «Золотой осени» станет Тверская площадь, говорится в сообщении.