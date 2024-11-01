Фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных пройдет в Москве

Фестиваль WOOF, призванный помочь бездомным животным найти любящих хозяев, состоится на Хлебозаводе № 9 в Москве. Мероприятие пройдет 3 и 4 ноября.

Организатором выступил благотворительный фонд «Ника». Поддержку оказал генеральный партнер «Валта Пет Продактс» — производитель высококлассных зоотоваров.

На фестиваль привезут более 80 собак и 150 кошек. Каждый питомец стерилизован, социализирован и имеет необходимые прививки. Желающих забрать животное в семью ждут полезные подарки. Однако важно помнить, что сама процедура осуществляется при предъявлении паспорта.

На мероприятии также запланированы розыгрыши от партнеров, консультации специалистов, тематические викторины, креативные мастер-классы и игры для детей. На встречу можно принести корм и медикаменты для питомцев.