Фестиваль воздухоплавания «Пронебо» проведут в Пермском крае | 360°

Общество 15 мая 2024, 15:30 Фестиваль воздухоплавания «Пронебо» проведут в Пермском крае

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В середине июля в Пермском крае пройдет фестиваль воздухоплавания под названием «Пронебо». Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Гости мероприятия встретятся в деревне Теплой под Кунгуром. По словам главы Кунгурского муниципального округа Вадима Лысанова, все желающие смогут подняться на тепловых аэростатах в небо или посмотреть на них с земли, написал RT.

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Участникам фестиваля предложат смастерить воздушного змея, поиграть в уличные игры и понаблюдать за лазерным шоу.