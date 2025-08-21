Фестиваль «ВолгаФест» представит новую программу, посвященную теме «Город-курорт»

Организаторы анонсировали программу десятого фестиваля «ВолгаФест», который пройдет в Самаре и будет посвящен теме «Город-курорт». Согласно sovainfo.ru, гости смогут посетить Дом культуры «Волна» — там пройдут лекции и встречи с художниками. Также на территории фестиваля гостей ждут стендап и кинотеатр.
Творческое пространство «Ракушка и якорь» превратится в площадку для создания новых композиций и предметов театрального искусства силами детей и художников, написал RT.
На площадке «Резиденция рек» будут представлены павильоны с художественными экспозициями.
Кроме того, запланирована музыкальная программа с хоровым исполнением хитов отечественной музыки.
