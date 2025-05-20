Фестиваль «Вкусы Оренбуржья» проведут в Оренбурге в четвертый раз

Исполняющая обязанности министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Елена Здорова сообщила о скором проведении традиционного гастрономического фестиваля. Как передал сайт 56orb.ru , мероприятие под названием «Вкусы Оренбуржья» пройдет уже в четвертый раз.

За все время его посетили свыше 60 тысяч человек.

Участники фестиваля смогут попробовать фермерские продукты и напитки, блюда степной кухни — например, дегтярный кофе, фруктовые и овощные коктейли, угощения узбекской, уйгурской и китайской кухонь. Попасть на фестиваль можно бесплатно, написал RT.

Для гостей организуют мастер-классы от шеф-поваров, фотозоны, детскую анимацию, живую музыку, игры и подарки. В финале фестиваля выступят группы Jukebox Trio и Hi-Fi.