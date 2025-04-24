Фестиваль в поддержку животных из приютов WOOF пройдет в Москве 26 и 27 апреля

Благотворительный фестиваль WOOF, нацеленный на устройство бездомных животных в добрые руки, состоится 26 и 27 апреля на территории Хлебозавода в Москве. Мероприятие проводится при содействии ключевых партнеров — Центра изучения питания и благополучия животных, проекта «Пойдем домой» и грантовых программ мэра столицы.

Посетителей ждет встреча со здоровыми, привитыми и подготовленными к переезду питомцами. Программа фестиваля также порадует гостей многообразием развлечений. Среди них — розыгрыш подарков и сюрпризов от спонсоров; фотозона и ярмарка добра, где можно приобрести товары ручной работы и предметы для питомцев.

Новых друзей можно забрать домой при наличии паспорта гражданина РФ, так как передача производится по официальному договору ответственного владения.