Фестиваль уличного искусства Stenograffia проведут в ОАЭ в 2024 году

Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга намерена организовать выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило Ura.ru.

Первый в истории выездной фестиваль планируют провести в октябре, ноябре или декабре этого года. В планы организаторов также входит заключение соглашения на уровне государств, пока есть только неформальная договоренность.

Отмечается, что фестиваль начнется в Екатеринбурге с 15 июля. Участие в нем примут десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ.

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