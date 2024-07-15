Фестиваль уличного искусства Stenograffia проведут в ОАЭ в 2024 году

Команда фестиваля уличного искусства Stenograffia из Екатеринбурга намерена организовать выездное мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило Ura.ru.

Первый в истории выездной фестиваль планируют провести в октябре, ноябре или декабре этого года. В планы организаторов также входит заключение соглашения на уровне государств, пока есть только неформальная договоренность.

Отмечается, что фестиваль начнется в Екатеринбурге с 15 июля. Участие в нем примут десятки художников, среди которых гости из Китая и ОАЭ.