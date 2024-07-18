Фестиваль циркового искусства «Идол» в Москве посетят участники из 17 стран мира

В Москве на фестивале циркового искусства «Идол» соберутся участники из 17 стран мира. Об этом сообщило издание «Мир 24».

Зрителей ждут выступления воздушных гимнастов и дрессированных животных, скоростное жонглирование, хип-хоп акробатика и конный аттракцион.

Мероприятие будет длиться до 21 июля и завершится гала-шоу и церемонией награждения победителей.

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