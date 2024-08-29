Фестиваль «Транспорт большого города» пройдет в Петербурге 1 сентября

В Петербурге на улице Бассейной пройдет фестиваль «Транспорт большого города». Мероприятие запланировано в воскресенье, 1 сентября, на парковочной площадке рядом с Историческим парком «Россия — Моя история», написал «Петроград».

Гостей фестиваля ожидает выставка инновационного транспорта, который работает на альтернативных источниках энергии, а также выставка ретротранспорта.

Для участников фестиваля выступят народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин, группы «Скорая помощь» и ВИА «Поющие гитары».

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