Фестиваль «Транспорт большого города» пройдет в Петербурге 1 сентября

В Петербурге на улице Бассейной пройдет фестиваль «Транспорт большого города». Мероприятие запланировано в воскресенье, 1 сентября, на парковочной площадке рядом с Историческим парком «Россия — Моя история», написал «Петроград».
Гостей фестиваля ожидает выставка инновационного транспорта, который работает на альтернативных источниках энергии, а также выставка ретротранспорта.
Для участников фестиваля выступят народный артист России Василий Герелло, Андрей Лызин, группы «Скорая помощь» и ВИА «Поющие гитары».