Фестиваль «Рябинушка» прошел в Коломне ко Дню семьи, любви и верности

«Фестиваль „Рябинушка“ — он про корни, про то, как важно сохранять традиции и передавать наследие нашему поколению. Но важно не только уметь передавать традиции, но и демонстрировать наш культурный код», — заявила президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

За два дня в фестивале приняли участие более 12 тысяч человек — многодетные семьи, народные умельцы, артисты и простые горожане и гости Коломны. В музыкальной программе выступили местные вокальные и танцевальные коллективы.

Организаторы позаботились о том, чтобы на фестивале было интересно всем вне зависимости от возраста. Визитная карточка мероприятия — ярмарка, на которой местные мастера представляют продукцию: от выпечки до посуды. Кроме того, участники могли попробовать себя в роли ремесленников: сплести косу или венок, свалять богородскую игрушку или сделать свечу.