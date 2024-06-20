Фестиваль нового российского кино «Горький fest» проведут в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest», основной темой этого года станут сказки, написало ИА «Время Н».
Мероприятие запланировано на 12–18 июля на 60 различных площадках. Главной локацией по-прежнему станет летний кинотеатр, сообщил RT.
В состав жюри войдут режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова и другие известные российские деятели.
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