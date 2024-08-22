Фестиваль научного кино проведут в Московском планетарии в ноябре
С 7 по 10 ноября в Московском планетарии будет проходить Международный фестиваль научного кино. Мероприятие приурочено к 95-летию учреждения, написала «Москва.ру».
В программу мероприятия включат фильмы, созданные планетариями, музеями, киностудиями и независимыми авторами из 19 стран. К фестивалю присоединятся Китай, Сербия, ЮАР и Уругвай.
Гостей фестиваля также ждут театрализованные постановки, лазерное шоу и выступления музыкантов.
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