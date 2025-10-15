Фестиваль национальных театров пройдет в Прикамье

С 19 по 26 октября в Кудымкаре (Пермский край) состоится масштабный фестиваль национальных театров «Сообщение». Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на сайт 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

В рамках фестиваля на сцене Коми-Пермяцкого национального драмтеатра будут выступать труппы из Армении, Татарстана, Удмуртии, Карелии, Марий Эл и Ханты-Мансийского автономного округа. Все спектакли будут идти на национальных языках, написал RT.

«Сообщение» даст возможность национальным театрам России и зарубежья обменяться опытом, обсудить актуальные темы и способы взаимодействия со зрителями.