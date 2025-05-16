Фестиваль МотоГТО откроет мотосезон в Санкт-Петербурге 17 мая

Фестиваль МотоГТО торжественно откроет мотосезон в Санкт-Петербурге в субботу, 17 мая. На западной части Крестовского острова у стадиона «Газпром Арена» с 11:00 до 17:00 развернется масштабная развлекательная программа, сообщает Пиотровский Online .

Традиционный мотопарад стартует в 13:00, что приведет к временному ограничению дорожного движения в некоторых районах города, написал «Петроград».

Ранее Петроград сообщал о грядущем пике мотосезона и актуальных вакансиях для любителей и профессионалов мототехники.