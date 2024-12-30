Фестиваль «Московское чаепитие» открылся в столице

Чай — напиток, способный согреть не только тело холодными зимними днями, но и душу. Фестиваль «Московское чаепитие» открыл свои двери для жителей и гостей столицы.

В рамках этого мероприятия в московских усадьбах и на катках пройдет более 340 разных увлекательных событий. Центром станет Тверская площадь, на которой будут спектакли, танцы и, конечно, чаепитие. Каждый найдет себе развлечение по вкусу.

Не обойдется и без подарков. Посетители смогут выбрать на ярмарке для себя или близких елочные украшения или сладости ручной работы. Если хочется еще душевности, по пятницам и выходным на фестивале будет проходить «Народное караоке».

А чтобы выпить чаю, нужно идти на самоварную станцию. Гости фестиваля могут продегустировать особый новогодний купаж, в который входит не только чай, но и лепестки сафлоры, сахарная звездочка, карамельный и шоколадный ароматы.