Восьмой фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт» пройдет в Судаке с 7 по 9 августа. На выставочной площадке представят более 20 региональных коллекций молодежного и культурного мерча, отражающего дизайн разных народностей.

Арт-кластер «Таврида» расположен между мысами Меганом и Алчак.

Главной темой фестиваля в этом году стал Год единства народов России. Гостям предложат три категории: «участник», «зритель с палаткой» и «зритель».

«Три дня на берегу Черного моря, где каждый может стать частью масштабного творческого процесса. И открыть для себя все грани современного искусства — музыку, кино, художественное мастерство и театр — на одной площадке», — рассказали организаторы.

Узнать больше о фестивале можно по ссылке.