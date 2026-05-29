Фестиваль лучших оздоровительных практик пройдет на ВДНХ в августе

Смотр проектов оздоровительной индустрии пройдет с 14 по 16 августа на ВДНХ в рамках фестиваля «Здорово на все сто». Там представят лучшие практики со всей страны.

Всероссийский фестиваль станет площадкой для презентации, отбора и тиражирования лучших практик, товаров и услуг. На выставке на ВДНХ представят 100 лучших проектов и мест для оздоровительного туризма. По итогам фестиваля создадут постоянно действующую цифровую платформу «Оздоровительные карты России»

«Если ты активен и амбициозен — участвуй в конкурсе проектов в сфере оздоровления, активного долголетия и оздоровительного туризма и получи реальный шанс заявить о себе на всю страну», — сказали организаторы.

Прием заявок на участие продлится до 15 июня.