Фестиваль лучших оздоровительных практик пройдет на ВДНХ в августе

Легкоатлетический забег «Салют Победы» ко Дню Победы в Одинцовском парке спорта, культуры и отдыха
Фото: Легкоатлетический забег «Салют Победы» ко Дню Победы в Одинцовском парке спорта, культуры и отдыха/Медиасток.рф

Смотр проектов оздоровительной индустрии пройдет с 14 по 16 августа на ВДНХ в рамках фестиваля «Здорово на все сто». Там представят лучшие практики со всей страны.

Всероссийский фестиваль станет площадкой для презентации, отбора и тиражирования лучших практик, товаров и услуг. На выставке на ВДНХ представят 100 лучших проектов и мест для оздоровительного туризма.  По итогам фестиваля создадут постоянно действующую цифровую платформу «Оздоровительные карты России»

«Если ты активен и амбициозен — участвуй в конкурсе проектов в сфере оздоровления, активного долголетия и оздоровительного туризма и получи реальный шанс заявить о себе на всю страну», — сказали организаторы.

Прием заявок на участие продлится до 15 июня.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте