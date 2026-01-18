Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» завершился в Петербурге
Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед», проводившийся в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, успешно завершил свою работу. Мероприятие прошло с 27 декабря и привлекло внимание огромного числа зрителей — всего за три недели экспозиции посетить выставку успели почти полмиллиона человек, написал «Петроград».
Одним из главных моментов стала церемония награждения лучших произведений искусства, созданных мастерами изо льда. Победителями признаны работы «Легенды Севера», созданная коллективом авторов из России и Казахстана, и композиция «Стражи города» мастера Владимира Алманова из столицы России.
Всего в рамках фестиваля было создано четырнадцать уникальных ледовых композиций, выполненных в различных формах и размерах. Основой для творчества послужили блоки натурального речного льда общим весом более 200 тонн, привезенные из Мурманской области и Пермского края.
Экспозиция, посвященная теме «Сказочный гостеприимный Петербург», оставила яркие впечатления у гостей, демонстрируя талант художников и мастерство создателей ледовых фигур. Фестиваль продемонстрировал высокий интерес горожан и туристов к искусству ледяной скульптуры и подтвердил успех ежегодного зимнего праздника.