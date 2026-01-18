Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» завершился в Петербурге

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед», проводившийся в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, успешно завершил свою работу. Мероприятие прошло с 27 декабря и привлекло внимание огромного числа зрителей — всего за три недели экспозиции посетить выставку успели почти полмиллиона человек, написал «Петроград» .

Одним из главных моментов стала церемония награждения лучших произведений искусства, созданных мастерами изо льда. Победителями признаны работы «Легенды Севера», созданная коллективом авторов из России и Казахстана, и композиция «Стражи города» мастера Владимира Алманова из столицы России.

Всего в рамках фестиваля было создано четырнадцать уникальных ледовых композиций, выполненных в различных формах и размерах. Основой для творчества послужили блоки натурального речного льда общим весом более 200 тонн, привезенные из Мурманской области и Пермского края.

Экспозиция, посвященная теме «Сказочный гостеприимный Петербург», оставила яркие впечатления у гостей, демонстрируя талант художников и мастерство создателей ледовых фигур. Фестиваль продемонстрировал высокий интерес горожан и туристов к искусству ледяной скульптуры и подтвердил успех ежегодного зимнего праздника.