Фестиваль «Кинолес» в Петербурге вновь собрал любителей короткого метра

В поселке Лисий Нос прошел XI фестиваль «Кинолес», где короткометражное кино представлено без посредников и стен павильонов. В этом году мероприятие привлекло более 500 человек, которые за четыре дня смогли посмотреть 18 фильмов из России, Казахстана, Латвии и Армении, написал Piter.TV .

Оценивали работы режиссеры и сценаристы: Сергей Члиянц, Наур Гармелия, Полина Кондратьева, Антон Мамыкин и Алиби Мукушев. По словам председателя жюри Сергея Члиянца, несмотря на зрительское голосование и приз зрительских симпатий, жюри старалось оценивать фильмы строго, исходя из своих представлений о кинематографии.

Фестиваль «Кинолес» предлагает не только кинопоказы, но и разнообразные мероприятия. Гостям были доступны мастер-классы от профессионалов, музыкальные выступления, чемпионат по волейболу и йога. Для детей от трех до двенадцати лет работала детская поляна с мастер-классами, квестами и шоу.

Продюсер и программный директор фестиваля «Кинолес» Николай Котиш отметил, что организаторы стараются подбирать разножанровые фильмы, чтобы удовлетворить интересы разных зрителей. Важной частью деловой программы стала региональная конференция о кинодебютах и возможностях для начинающих авторов в индустрии.