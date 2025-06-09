Фестиваль керамики и народных промыслов провели в Пензенской области

На площадке Спасского колледжа профессиональных технологий и бизнеса прошел фестиваль, посвященный керамике и народным промыслам. Мастера из разных регионов России, включая Белгородскую, Орловскую, Рязанскую области, Москву, Кострому, Ижевск, Астрахань, Саранск, Пензу и Пензенскую область, приняли участие в мероприятии, написала «Пенза-пресс».
Одной из главных тем события стало сохранение традиционной абашевской игрушки, которая является брендом Пензенской области. В рамках фестиваля состоялся круглый стол на тему «Народные художественные промыслы: традиции и современность», прошел конкурс проектов «Традиции и нравы Пензенской глубинки» и конкурс «Художественная керамика».
Кроме того, были организованы ярмарки мастеров народных художественных промыслов, мастер-классы, выступления творческих коллективов, а также спортивные и военно-спортивные состязания.
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