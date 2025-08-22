Фестиваль исторических садов стартовал в Царицыне

В музее-заповеднике Царицыно стартовал восьмой Фестиваль исторических садов. На выставке под открытым небом представлено 19 ландшафтных композиций, созданных по авторским эскизам.

«Каждый год мы придумываем новую тему: это были „Изящное садоводство“, „Сады искусства“, „Сады истории“. В этом году мы выбрали с моей точки зрения очень актуальную тему „Сады и наука“», — рассказала директор музея Елизавета Фокина.

Композиции создали буквально за две недели, чтобы успеть к фестивалю.

В деталях — труды Канта, Ломоносова, Кюри и да Винчи. Экспозиция под открытым небом посвящена важным открытиям, которые ученые и художники делали в садах и парках, а также биотехнологиям.

Специалисты Московского нефтеперерабатывающего завода в первый день провели мастер-класс для всех желающих. Волонтеры высадили деревья, а профессиональные оформители рассказали, как правильно выращивать цветники и как лучше ухаживать за растениями.