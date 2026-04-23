Фестиваль INTERVALS откроет сезон гастрономического туризма в Нижнем Новгороде

Ресторанный бизнес Нижнего Новгорода вступает в активную фазу туристического сезона. По словам директора Ассоциации рестораторов Алексея Беляева, старт ему даст фестиваль INTERVALS, сообщило ИА «Время Н» .

Сейчас предприниматели делают ставку не на новые заведения, а на операционную устойчивость и качество сервиса.

«Рынок стал прагматичнее. Важно не удивлять ради эффекта, а системно и без провалов отрабатывать поток гостей», — отметил эксперт.

По его словам, современные посетители ценят честность продукта и понятность концепции, а переусложненная кухня уступает место качественной и осмысленной еде. Беляев подчеркнул, что Нижний Новгород уже сформировался как гастрономическое направление и может конкурировать с ведущими центрами страны.