Фестиваль «Голос флейты» пройдет в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на следующей неделе, с 12 по 14 декабря, проведут VI фестиваль «Голос флейты». Об этом соообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Министерство культуры региона.

Мероприятие пройдет сразу на двух площадках. Фестиваль примут, в частности, Усадьба Рукавишниковых и Нижегородская филармония имени Михаила Ростроповича.

Отмечается, что мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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