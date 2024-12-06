Фестиваль «Голос флейты» пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде на следующей неделе, с 12 по 14 декабря, проведут VI фестиваль «Голос флейты». Об этом соообщило ИА «Время Н» со ссылкой на Министерство культуры региона.
Мероприятие пройдет сразу на двух площадках. Фестиваль примут, в частности, Усадьба Рукавишниковых и Нижегородская филармония имени Михаила Ростроповича.
Отмечается, что мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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