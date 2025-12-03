Фестиваль этноспорта «Зов предков» в ХМАО перенесли на март
В Нижневартовске (ХМАО) отложили проведение фестиваля этноспорта «Зов предков». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городскую дирекцию спортивных сооружений.
Мероприятие планировалось 6 декабря, но было перенесено на март из-за неблагоприятных погодных условий.
«Мы приняли это решение, руководствуясь заботой о безопасности и комфорте всех участников и гостей мероприятия», — отметили организаторы.
Точную дату проведения объявят позднее. Команды смогут сохранить прежние составы и автоматически попадут в перечень участников мероприятия. Никаких дополнительных шагов от коллективов не потребуется.
