Фестиваль этноспорта «Зов предков» в ХМАО перенесли на март

В Нижневартовске (ХМАО) отложили проведение фестиваля этноспорта «Зов предков». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городскую дирекцию спортивных сооружений.

Мероприятие планировалось 6 декабря, но было перенесено на март из-за неблагоприятных погодных условий.

«Мы приняли это решение, руководствуясь заботой о безопасности и комфорте всех участников и гостей мероприятия», — отметили организаторы.

Точную дату проведения объявят позднее. Команды смогут сохранить прежние составы и автоматически попадут в перечень участников мероприятия. Никаких дополнительных шагов от коллективов не потребуется.