Фестиваль «Душа баяна» пройдет в Самарской области со 2 по 5 сентября

Всероссийский фестиваль «Душа баяна», который популяризирует профессиональное и самодеятельное творчество, пройдет в Самарской области со 2 по 5 сентября. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru.

Оценивать работы будет жюри, в состав которого входят известные российские артисты, музыканты и композиторы. Художественным руководителем стал заслуженный артист России Сергей Войтенко, сообщил RT.

Отмечается, что в этом году фестиваль пройдет в трех городах: Самаре, Бийске и Хабаровске. Победителям в каждом округе подарят баян, аккордеон или гармонь.

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