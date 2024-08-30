Фестиваль «Донская уха» отменили в Ростовской области из-за распоряжения губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. В связи с этим ежегодный фестиваль «Донская уха» не состоится, написала rostovgazeta.ru.

Проведение мероприятия планировалось 7 сентября в парке «Санрайз».

Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе действует на всей территории Ростовской области.

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