Фестиваль «Донская уха» отменили в Ростовской области из-за распоряжения губернатора
Губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил проводить массовые мероприятия на открытом воздухе. В связи с этим ежегодный фестиваль «Донская уха» не состоится, написала rostovgazeta.ru.
Проведение мероприятия планировалось 7 сентября в парке «Санрайз».
Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе действует на всей территории Ростовской области.
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