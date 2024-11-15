Фестиваль бразильского кино в России стартовал в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал XV Фестиваль бразильского кино в России. Мероприятие организовано при поддержке продюсерской компании «Линьяс Продусоес Културайс», Посольства Бразилии в Москве и правительства Нижегородской области, написало ИА «Время Н».
Программа фестиваля включает восемь современных фильмов разных жанров — от комедий до биографий и драм. Нижегородские зрители смогут познакомиться с бразильским кино о повседневной жизни простых бразильцев, а также о судьбах известных людей.
Мероприятие проводится в России, начиная с 2008 года. Оно успело стать традиционным культурным событием для Москвы и Петербурга. В этом году фестиваль будет длиться до 17 ноября.
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