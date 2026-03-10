Фестиваль активистов «серебряного» возраста состоялся в Пензе

Фестиваль активистов «серебряного» возраста, посвященный Международному женскому дню, прошел в молодежном центре «Юность» в Пензе. Участницы губернаторского проекта «Серебряная Пенза» вновь доказали, что зрелый возраст не является преградой для творчества и спорта, сообщило ИА «ПензаПресс» .

Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан поздравил представительниц «серебряного» возраста с праздником и вручил им благодарственные письма от главы региона Олега Мельниченко.

После официальной части участниц ждали концерт, дискотека и чаепитие. Проект «Серебряная Пенза» стартовал в мае 2025 года и вошел в программу «Активное долголетие» нацпроекта «Семья».