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Фэшн-эксперт Семенова указала на усталость людей от быстрой смены трендов

Магазин одежды в ТЦ «Охотный ряд»
Фото: Магазин одежды в ТЦ «Охотный ряд»/Медиасток.рф

Фешен-эксперт и арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова рассказала в беседе с «Газетой.ru», что люди стали реже покупать вещи, соответствующие последним трендам. Главная причина — быстрая потеря актуальности таких изделий.

По словам эксперта, раньше покупка могла оставаться модной несколько сезонов, а сейчас вещи часто называют устаревшими еще до того, как они успевают стать частью гардероба.

Специалист отметила, что изменилось и отношение к самим вещам. Если раньше статусность определяли узнаваемый бренд или крупный логотип, то теперь внимание больше уделяют качеству материалов, посадке, деталям и исполнению, добавило ИА НСН.