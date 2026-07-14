Фэшн-эксперт Семенова указала на усталость людей от быстрой смены трендов

Фешен-эксперт и арт-директор бренда Michel Kataná Наталья Семенова рассказала в беседе с «Газетой.ru» , что люди стали реже покупать вещи, соответствующие последним трендам. Главная причина — быстрая потеря актуальности таких изделий.

По словам эксперта, раньше покупка могла оставаться модной несколько сезонов, а сейчас вещи часто называют устаревшими еще до того, как они успевают стать частью гардероба.

Специалист отметила, что изменилось и отношение к самим вещам. Если раньше статусность определяли узнаваемый бренд или крупный логотип, то теперь внимание больше уделяют качеству материалов, посадке, деталям и исполнению, добавило ИА НСН.