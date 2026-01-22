Фешн-блогер Нигай рассказала об интересе иностранцев к одежде российских дизайнеров

Фешн-блогер и телеведущая Карина Нигай дала интервью « Москве 24 ». В беседе она рассказала, почему выбирает одежду исключительно от российских дизайнеров или брендов.

Нигай отметила принципиальность вопроса и назвала соответствующие товары безумно стильными. Кроме того, она сообщила, что такие вещи часто привлекают внимание за рубежом.

«Когда ты прилетаешь в Дубай или в любые другие страны, люди начинают просто дергать тебя за эти платья, какие-то элементы одежды и спрашивать: „Где это купить?“ И ты говоришь: „Хм, it’s Russian brand“», — поделилась блогер.

Телеведущая связала подобную реакцию с отсутствием российских производителей на мировой арене.