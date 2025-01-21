Когда человек впервые включает новый компьютер с операционной системой Windows, он сталкивается с отсутствием базовых программы для повседневного использования. Ferra.ru подготовил список бесплатных приложений, которые стоит установить в первую очередь.

Если на покупку платного пакета Microsoft Office не хватает средств, следует рассмотреть бесплатные альтернативы. К ним относится, например, LibreOffice — мощная программа для работы с текстовыми документами, электронными таблицами, презентациями и графикой.

Еще один вариант — WPS Office. Он является отличной заменой с возможностью облачного хранения данных и онлайн-версией для совместной работы.

При выборе архиватора можно обратить внимание на WinRAR и 7-Zip. Среди медиаплееров специалисты выделили Media Player Classic и VLC Media Player. Последний обладает возможностями записи и потоковой трансляции.