Важным параметром при выборе источника бесперебойного питания (ИБП) является время автономной работы. Для сохранения данных и завершения работы обычно хватает 5–10 минут. Но если необходимо работать при отключении электричества, стоит рассмотреть модели с более емкими батареями, способными поддерживать работу до часа и дольше, написал Ferra.ru .

ИБП различаются по уровню защиты и принципу работы. Самые простые и бюджетные — резервные (offline) модели. Они активируют батарею только при полном отключении электричества, но не защищают от небольших скачков напряжения. Линейно-интерактивные устройства стабилизируют напряжение, что снижает износ батареи. Онлайн-ИБП — самые надежные, они постоянно регулируют ток, но стоят дороже. Выбор зависит от потребностей и бюджета.

При покупке важно учесть количество розеток, чтобы их хватило для всех подключаемых устройств. Некоторые модели оснащены портами USB или Ethernet для защиты периферийных устройств от помех. Уровень шума тоже имеет значение: в обычном режиме ИБП почти бесшумны, но при работе от батареи может включаться вентилятор, что может отвлекать. Срок службы ИБП во многом зависит от батареи, чаще всего используются свинцово-кислотные аккумуляторы, со временем теряющие емкость.