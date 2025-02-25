Ferra.ru: флагманские TWS-наушники отличаются улучшенным шумоподавлением

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал о ключевых различиях между TWS-наушниками среднего (четыре-семь тысяч рублей) и премиального (12-20 тысяч рублей) сегментов.
Специалист отметил, что во флагманах улучшены микрофоны и шумоподавление, поддерживается подключение к нескольким устройствам и возможна беспроводная зарядка. Звук флагманов качественнее, но разница невелика из-за компактности TWS-наушников.
Автономность у премиальных моделей выше на один-два часа. Преимущества ощутимы, однако не критичны для тех, кому достаточно качества средних моделей, заключил Харитонов.
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