Ferra.ru: флагманские TWS-наушники отличаются улучшенным шумоподавлением

Главный редактор сайта о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал о ключевых различиях между TWS-наушниками среднего (четыре-семь тысяч рублей) и премиального (12-20 тысяч рублей) сегментов.

Специалист отметил, что во флагманах улучшены микрофоны и шумоподавление, поддерживается подключение к нескольким устройствам и возможна беспроводная зарядка. Звук флагманов качественнее, но разница невелика из-за компактности TWS-наушников.

Автономность у премиальных моделей выше на один-два часа. Преимущества ощутимы, однако не критичны для тех, кому достаточно качества средних моделей, заключил Харитонов.