Фермерское хозяйство из Луховиц войдет в каталог «Молочная гордость России»

На Международной молочной неделе в Угличе прошла дегустация 165 образцов продукции из разных регионов. Особое признание получили три сыра луховицкой фермы «Былинкино». Благодаря им производитель попадет в ежегодный каталог «Молочная гордость России», сообщили в Минсельхозпроде МО.

Изделия привезли на конкурс из 19 регионов России и Республики Беларусь. В итоге деликатесы подмосковного хозяйства завоевали три серебра. Отметили сыры «Бюш» 40-50%, «Раклет» 48-50% и «Столовый» 45-50%.

Глава хозяйства «Былинкино» Елена Головащенко поделилась, что ферма стремится производить продукты для ежедневного потребления. Победа лишь подтверждает успешность их стратегии.

В Минсельхозпроде МО добавили, что победителям попадание в каталог даст возможность для рекламы и укреплений позиций на рынке.