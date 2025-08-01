Фермерское хозяйство из Луховиц войдет в каталог «Молочная гордость России»

На Международной молочной неделе в Угличе прошла дегустация 165 образцов продукции из разных регионов. Особое признание получили три сыра луховицкой фермы «Былинкино». Благодаря им производитель попадет в ежегодный каталог «Молочная гордость России», сообщили в Минсельхозпроде МО.
Изделия привезли на конкурс из 19 регионов России и Республики Беларусь. В итоге деликатесы подмосковного хозяйства завоевали три серебра. Отметили сыры «Бюш» 40-50%, «Раклет» 48-50% и «Столовый» 45-50%.
Глава хозяйства «Былинкино» Елена Головащенко поделилась, что ферма стремится производить продукты для ежедневного потребления. Победа лишь подтверждает успешность их стратегии.
В Минсельхозпроде МО добавили, что победителям попадание в каталог даст возможность для рекламы и укреплений позиций на рынке.
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