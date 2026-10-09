Феномен вещих снов объяснили особенностями работы мозга

Наука не нашла доказательств того, что сновидения способны передавать достоверную информацию о будущем. Во время отдыха мозг сортирует впечатления и занимается консолидацией памяти, отметил «МК в Питере».

Он может связывать воедино едва различимые изменения настроения окружающих или симптомы недомогания, ускользнувшие от внимания днем, и формировать из них подсказки или тревожные сюжеты.

Кроме того, из-за огромного количества снов случайные совпадения с реальностью неизбежны, однако люди фиксируют только их из-за предвзятости подтверждения. В материале также подчеркнули, что религиозные традиции советуют относиться к снам с трезвостью, чтобы избежать самообмана, и не принимать под их влиянием необратимых решений.