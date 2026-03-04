Фенолог Любов заявил, что в Нижегородской области ожидается возвращение зимы в марте

В Нижегородской области скоро закончится оттепель и вернется зима. Об этом сообщил доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов в беседе с РИА «Новости» .

По словам специалиста, настоящая весна наступит только в конце марта. Фенолог отметил, что установившаяся температура от 0 до +2 градусов не продержится долго.

«То, что сейчас тает, это еще не весна, это только оттепель», — сказал Любов.

Учитывая обильные снегопады и большое количество накопившегося снега, его таяние будет медленным. Ориентировочно, до первой декады апреля снег точно будет все еще таять, заявил ученый.

Также Любов подчеркнул, что прогноз на апрель и май достаточно оптимистичен: оба месяца ожидаются теплее обычного.