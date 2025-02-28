Фелинолог Сиротина: флегматикам стоит заводить персидских и британских кошек

Ветеринарный врач и фелинолог Ангелина Сиротина дала людям с флегматичным характером рекомендации по выбору четвероного друга. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, при таком темпераменте стоит заводить кошек, которые отличаются спокойствием и хорошо подходят для домашнего содержания.

«Если мы говорим о более флегматичных людях, более размеренных, спокойных, которые не любят суеты, когда кошка лезет, ходит по столам и везде свой нос засовывает. В таком случае такому человеку нужно завести более спокойную кошку, так называемую интерьерную», — пояснила врач.

К таким породам относятся персидские, экзотические, британские и вислоухие кошки. Эти животные, пояснила Сирортина, не требуют постоянного внимания и активного взаимодействия с хозяевами. Их девиз — «убери, накорми и уходи», заявила ветеринар.