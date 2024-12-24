Фелинолог Сиротина: алкоголь может вызвать сильную интоксикацию у животных

Спиртные напитки могут вызвать у животных сильную интоксикацию. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала фелинолог Ангелина Сиротина.

Она подчеркнула, что если питомец случайно попробовал алкоголь со стола, нужно немедленно обратиться к ветеринару. Врач оценит состояние животного и при необходимости примет срочные меры.

«Лучше сразу отвезти, показать ветеринарному врачу, то есть специалисту, для того чтобы оценить состояние животного и, если необходимо, принять срочные меры», — сказала специалист.

Ранее Сиротина предостерегла от кормления кошек икрой в Новый год.