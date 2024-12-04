Фелинолог Малькова: коты сибирской породы сейчас находятся на пике моды

Кот Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита, умер в 12 лет из-за болезни. Питомец принадлежал к сибирской породе, о которой подробнее рассказала зоопсихолог и фелинолог Юлия Малькова в беседе с RT.
Специалист назвала породу достоянием России, отметив крепкое здоровье и легкоузнаваемые особенности ее представителей.
«Потому что форма головы у нее трапециевидная с небольшими ушками. Достаточно хорошо „одета“, то есть у нее хорошая шубка всегда. Хорошие животные, породистые», — пояснила эксперт.
По словам Мальковой, коты сибирской породы сейчас находятся на пике моды. Особым интересом пользуются особи в традиционных окрасках.
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