Фелинолог Макарова: в жару в миски питомцев можно добавлять петрушку

В сильную жару спасением для кошек может стать петрушка. Ее стоит добавлять в кошачьи миски с водой, сообщила фелинолог Людмила Макарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Предварительно зелень стоит мелко нарезать. Также петрушка поможет котам, особенно кастрированным, пережить мочекаменные проблемы.

При этом обливать домашних питомцев холодной водой не стоит. Такой способ борьбы с жарой может привести к простуде, отметила Макарова.

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