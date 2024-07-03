Фелинолог Макарова: в жару в миски питомцев можно добавлять петрушку
В сильную жару спасением для кошек может стать петрушка. Ее стоит добавлять в кошачьи миски с водой, сообщила фелинолог Людмила Макарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Предварительно зелень стоит мелко нарезать. Также петрушка поможет котам, особенно кастрированным, пережить мочекаменные проблемы.
При этом обливать домашних питомцев холодной водой не стоит. Такой способ борьбы с жарой может привести к простуде, отметила Макарова.
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